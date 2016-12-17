Ивелин Попов: «Трабзонспор»? Хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил, что зимой не собирается покидать московский клуб.

Вчера появилась новость, что болгарин может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Турецкий клуб хочет взять 29-летнего футболиста в аренду.

- Не знаю, что пишут СМИ, но я пока никуда не собираюсь. Хочу вместе со «Спартаком» стать чемпионом. Если уйду из клуба, то скорее всего летом. Сейчас я сконцентрирован на игре в «Спартаке». Если появится какое-то конкретное предложение, я вам сообщу, - цитирует Попова Novsport.

В текущем сезоне Попов провел за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ и забил два мяча.