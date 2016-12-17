Рябинский подтвердил бой Поветкин - Дюопа

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер Александр Поветкин сегодня выйдет на ринг, несмотря на положительную допинг-пробу, сообщает «Р-Спорт».

- Поветкин бой проведет. Если не удастся договориться со Стиверном, то всегда на таких крупных мероприятиях есть запасной вариант. Этот запасной вариант – Дюопа, - сказал Рябинский.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка.