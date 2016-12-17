Анатолий Мещеряков: Самедов стоит 5 миллионов евро

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, за какую сумму полузащитник Александр Самедов может перейти в другой клуб.

Ранее СМИ сообщили, что Самедов ведет переговоры со «Спартаком».

«У Самедова в контракте прописаны отступные 5 млн евро. Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов - я поднимаю руки», - цитирует Мещерякова ТАСС.

В этом сезоне Самедов провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.