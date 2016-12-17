Руководство «Томи» обсудит будущее клуба 20 декабря

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что руководство обсудит будущее клуба 20 декабря.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Футболисты имеют право разорвать контракт с клубом и некоторые из них уже подали необходимые документы в палату по разрешению споров РФС.

«Пока ситуация никак не изменилась, руководство встретится во вторник. Сейчас никаких новостей нет: ребята в отпуске, клуб в отпуске. Долги пока не гасились», - цитирует Киселева ТАСС.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место.