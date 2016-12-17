Андрей Рябинский: Будет расследование. Поветкин не принимал остарин умышленно

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе тяжеловеса Александра Поветкина, которая повлекла за собой отмену его боя с Бермейном Стиверном.

- У нас будет проводиться расследование. Я не понимаю, что это такое. У меня нет сомнений, что Саша не принимал препарат умышленно. Теоретически я могу допускать: мог ошибиться врач, с пищей попасть. Будем проводить расследование. Если кто-то из наших будет виноват, то будет наказан.

Единственное, у меня странные ощущения: у нас второй раз непосредственно перед боем всплывает одна из проб положительная. Все пробы отрицательные, а перед боем всплывает положительная. И это происходит в одной и той же лаборатории в Лос-Анджелесе. Я ничего не могу на эту тему говорить, но этот момент странный, - цитирует Рябинского агентство «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание временного чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка.

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