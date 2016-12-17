«Локомотив» продолжает вести переговоры с Миранчуком по поводу продления контракта

Московский «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта, сообщил председатель совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков.

- Мы ведем переговоры с Миранчуком. Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены, - сказал Мещеряков ТАСС.

Соглашение с 21-летним футболистом истекает в ноябре 2017 года, пока продлевать договор Миранчук не спешит. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Рубина». В этом сезоне полузащитник провел за железнодорожников 16 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.



