Андрей Назаров: Кое-какие выводы сделаем и будем готовиться к следующей игре
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (5:7) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Поздравляю хозяев с победой. Была интересная игра для болельщиков, а для тренеров она не очень. Кое-какие выводы сделаем и будем готовься к следующей игре.
- Как-то по особому готовились к этому одноматчевому
выезду на Дальний Восток?
- Безусловно. Мы так же готовимся к любой игре.
- Сегодня бывшие игроки «Адмирала» Макаров и Гюнге сыграли результативно.
Вы делали на них ставку или они просто комфортно себя чувствовали тут?
- Интересно было на Макарова посмотреть. Я видел его статистику за прошлый сезон и все понять не мог, откуда она у него такая серьезная. Сегодня я это увидел. Площадка маленькая. Наверное ему легче.
Адмирал - Нефтехимик - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1) Волченков (Саюстов, Григорьев), 8:38 (1:0). Макаров (Столяров, Полыгалов), 15:57 (1:1). Макаренко (Ткачёв), 17:15 (2:1). Лугин (Григорьев), 19:00 (3:1). Гюнге (Брюле, Секстон), 23:50 (3:2). Саболич (Бартулис, Ткачёв), 25:20 (4:2). Гюнге (Лямин), 30:34 (4:3). Ткачёв (Саболич), 38:34 (5:3). Райт (Краснослободцев, Григорьев), 53:17 (6:3). Кинрэйд (Гюнге, Секстон), 55:47 (6:4). Саюстов 59:26 (7:4). 17 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Адмирал - Нефтехимик - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)
Волченков (Саюстов, Григорьев), 8:38 (1:0). Макаров (Столяров, Полыгалов), 15:57 (1:1). Макаренко (Ткачёв), 17:15 (2:1). Лугин (Григорьев), 19:00 (3:1). Гюнге (Брюле, Секстон), 23:50 (3:2). Саболич (Бартулис, Ткачёв), 25:20 (4:2). Гюнге (Лямин), 30:34 (4:3). Ткачёв (Саболич), 38:34 (5:3). Райт (Краснослободцев, Григорьев), 53:17 (6:3). Кинрэйд (Гюнге, Секстон), 55:47 (6:4). Саюстов 59:26 (7:4).
17 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция