Андрей Назаров: Кое-какие выводы сделаем и будем готовиться к следующей игре

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (5:7) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Поздравляю хозяев с победой. Была интересная игра для болельщиков, а для тренеров она не очень. Кое-какие выводы сделаем и будем готовься к следующей игре.

- Как-то по особому готовились к этому одноматчевому выезду на Дальний Восток?

- Безусловно. Мы так же готовимся к любой игре.



- Сегодня бывшие игроки «Адмирала» Макаров и Гюнге сыграли результативно. Вы делали на них ставку или они просто комфортно себя чувствовали тут?

- Интересно было на Макарова посмотреть. Я видел его статистику за прошлый сезон и все понять не мог, откуда она у него такая серьезная. Сегодня я это увидел. Площадка маленькая. Наверное ему легче.