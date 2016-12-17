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Андрей Рябинский: Организуем поединок Поветкина с Дюопа, чтобы не разочаровывать поклонников бокса

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию с заменой соперника российского тяжеловеса Александра Поветкина. 

- Допускаю, что запрещенное вещество могло попасть каким-то случайным образом. Такие прецеденты есть, когда запрещенные вещества попадают со спортивными добавками.

Хотим сохранить бой, чтобы не разочаровывать поклонников бокса, которые соберутся посмотреть на Сашу. Если мы не сможем сделать титульный бой со Стиверном, то можем сделать бой с Дюопа, - заявил Рябинский. 

Напомним, допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и канадцем Бермейном Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Стиверн уже заявил о своем отказе от проведения боя.

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