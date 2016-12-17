Александр Атаманенко: На домашних матчах «Спартака» на главной трибуне порой до 40 процентов женщин и детей

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко выступил на Национальном рекламном форуме, а потом дал интервью мобильной студии HR Radio.

- У нас на некоторых матчах на главной трибуне до 40 процентов женщин и детей, - сказал Атаманенко. – На нашем стадионе комфортно не только мужчинам, можно привести ребенка или прийти всей семьей. Можно привести бизнес-партнера. По сути в день матча у нас на стадионе представители разных сегментов общества.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.

Александр Атаманенко: У «Спартака» в России 17,8 млн болельщиков