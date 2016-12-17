Промоутер Герман Титов: Дюопа уже три дня находится в Екатеринбурге, мы ожидали провокаций

Промоутер Герман Титов рассказал об обстоятельствах замены соперника российского тяжеловеса Александра Поветкина.

- Наша команда совместно с «Миром бокса» и нашими промоутерами подстраховалась заранее. Мы ожидали различных провокаций со стороны антидопинговой организации, международного агентства ВАДА и со стороны наших американских партнеров, что такая ситуация может быть. И нами еще месяц назад было подписано соглашение с французом Дюопа.



Дюопа находится три дня в Екатеринбурге. Дал свое согласие на проведение данного поединка, и сегодня бой Александра Поветкина состоится. Соперником станет третий номер рейтинга WBC, который идет сразу же за Стиверном, - заявил Титов агентству ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание временного чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Стиверн в свою очередь отказался выйти на ринг.

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