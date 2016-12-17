«Матч ТВ» покажет бой Поветкина с Дюопа

Телеканал «Матч ТВ» не станет отменять трансляцию боксерского вечера с участием россиянина Александра Поветкина.

Напомним, допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и канадцем Бермейном Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка.

«Трансляция будет. Покажем бой с французом», - сообщили в пресс-службе канала.