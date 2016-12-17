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Дмитрий Чернышенко: Первый канал принял непопулярное, но абсолютно честное решение

Источник:  ТАССКомментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Первого канала от трансляции матчей московского этапа Евротура.

Напомним, Первый канал отменил трансляцию матча Кубка Первого канала между командами России и Чехии (5:1), сославшись на низкие рейтинги. Вместо этого была показана передача «Давай поженимся».Трансляции матчей турнира перенесены на «Матч ТВ».

«Дико расстроен случившимся, но хочу поддержать коллег с Первого канала. Он принял, может, непопулярное решение, но абсолютно честное и правильное с точки зрения телевидения как бизнеса», - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что Первый канал является общественно-политическим. «Он должен показывать спортивные события самого высокого калибра - открытие Олимпиады, финал чемпионата мира. Специализированные каналы должны показывать специализированный контент. Невозможно сравнивать ни аудитории, ни направления каналов», - отметил глава КХЛ.

 В своем заключительном матче на турнире команда России сыграет 18 декабря против сборной Финляндии. 

Матч

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).

Место и дата

16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция




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