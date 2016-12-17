Дмитрий Чернышенко: Первый канал принял непопулярное, но абсолютно честное решение

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Первого канала от трансляции матчей московского этапа Евротура.

Напомним, Первый канал отменил трансляцию матча Кубка Первого канала между командами России и Чехии (5:1), сославшись на низкие рейтинги. Вместо этого была показана передача «Давай поженимся».Трансляции матчей турнира перенесены на «Матч ТВ».

«Дико расстроен случившимся, но хочу поддержать коллег с Первого канала. Он принял, может, непопулярное решение, но абсолютно честное и правильное с точки зрения телевидения как бизнеса», - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что Первый канал является общественно-политическим. «Он должен показывать спортивные события самого высокого калибра - открытие Олимпиады, финал чемпионата мира. Специализированные каналы должны показывать специализированный контент. Невозможно сравнивать ни аудитории, ни направления каналов», - отметил глава КХЛ.

В своем заключительном матче на турнире команда России сыграет 18 декабря против сборной Финляндии.