Фуркад первым стартует в пасьюте в Нове Место, Шипулин - вторым, Цветков - 12-м

Сегодня в 17:00 мск стартует мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Первым на дистанцию уйдет француз Мартен Фуркад. Через две секунды в погоню отправится россиянин Антон Шипулин. Еще через 4 секунды должен был стартовать норвежец Эмиль Хегле Свендсен, но он пропустит гонку из-за болезни.

Что касается остальных россиян, то Максим Цветков стартует 12-м (+35 секунд), Евгений Гараничев - 41-м (+1.29.0), Матвей Елисеев - 48-м (+1.36.0), Антон Бабиков - 50-м (+1.43.0). Последним на дистанцию уйдет Дмитрий Малышко - у него 60-й стартовый номер (+2.06.0).

Гонка начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию пасьюта.