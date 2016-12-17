Свендсен пропустит пасьют и масс-старт в Ново-Место

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен досрочно завершил третий этап Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

Из-за болезни четырехкратный олимпийский чемпион пропустит гонку преследования и масс-старт. Свендсен уже улетел домой, в Норвегию.

- Эмиль простудился и не сможет принять участие в оставшихся гонках этапа. Конечно, это очень печально, потому что мы надеялись увидеть его сегодня на трассе, – заявил спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.

Напомним, сегодня Свендсен должен был стартовать третьим в гонке преследования, с шестисекундным отставанием от победителя спринта Мартена Фуркада.

Спортсмены выйдут на старт в 17:00 по Москве.





