Свендсен пропустит пасьют и масс-старт в Ново-Место
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен досрочно завершил третий этап Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.
Из-за болезни четырехкратный олимпийский чемпион пропустит гонку преследования и масс-старт. Свендсен уже улетел домой, в Норвегию.
- Эмиль простудился и не сможет принять участие в оставшихся гонках этапа. Конечно, это очень печально, потому что мы надеялись увидеть его сегодня на трассе, – заявил спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.
Напомним, сегодня Свендсен должен был стартовать третьим в гонке преследования, с шестисекундным отставанием от победителя спринта Мартена Фуркада.
Спортсмены выйдут на старт в 17:00 по Москве.
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