Сборная Швеции, обыграв Финляндию, досрочно выиграла Кубок Первого канала
Сборная Швеция в Москве взяла верх над командой Финляндии (4:2) на Кубке Первого канала и досрочно выиграла этот этап Еврохоккейтура.
В составе победителей отличились Эрик Густафссон, Александер Бергстрем, Магнус Нюгрен и Патрик Закриссон, у финнов - Миро Аалтонен и Роопе Хинтц.
Швеция, набравшая шесть очков, в воскресенье сыграет с Чехией, а Финляндия в тот же день встретится с Россией.
Матч
Финляндия - Швеция - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
Голы:
Густафссон (Умарк), 5:30 (0:1). Бергстрем (Турессон), 16:31 (0:2). Нюгрен (Умарк), 21:42 (0:3 - бол.). Аалтонен 24:33 (1:3 - бол.). Закриссон 27:24 (1:4). Хинтц 28:34 (2:4 - бол.).
Место и дата
17 декабря 12:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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