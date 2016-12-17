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Сборная Швеции, обыграв Финляндию, досрочно выиграла Кубок Первого канала

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Швеция в Москве взяла верх над командой Финляндии (4:2) на Кубке Первого канала и досрочно выиграла этот этап Еврохоккейтура.

В составе победителей отличились Эрик Густафссон, Александер Бергстрем, Магнус Нюгрен и Патрик Закриссон, у финнов - Миро Аалтонен и Роопе Хинтц.

Швеция, набравшая шесть очков, в воскресенье сыграет с Чехией, а Финляндия в тот же день встретится с Россией.

Матч

Финляндия - Швеция - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы:

Густафссон (Умарк), 5:30 (0:1). Бергстрем (Турессон), 16:31 (0:2). Нюгрен (Умарк), 21:42 (0:3 - бол.). Аалтонен 24:33 (1:3 - бол.). Закриссон 27:24 (1:4). Хинтц 28:34 (2:4 - бол.).

Место и дата

17 декабря 12:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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