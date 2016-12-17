OG пробилась в финальную часть Dota Pit Season 5
Команда OG выиграла вторую европейскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.
В финале отборочных чемпионы The Boston Major победили Elements Pro Gaming со счетом 3:2.
Ранее на турнир пробились Team Secret, Virtus.pro, Invictus Gaming, Team Faceless и Evil Geniuses. Прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos. Таким образом, определились все участники финальной части турнира.
LAN-финал Dota Pit League пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов.
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