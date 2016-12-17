Тренер Стиверна: Поветкину пока не стоит завершать карьеру

Тренер канадского тяжеловеса Бермейна Стиверна Дональд Хаус прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина.

- Вы знаете, в боксе такое случается, не сказал бы, что это удивительно, но у Поветкина это не в первый раз, а уже во второй, я думаю, что допинг-программа не должна допускать такие случаи. Я не думаю, что он должен завершить карьеру, я думаю, что сначала нужно разобраться в этой ситуации – и тогда будет понятно, стоит ли ему прекращать, - заявил Хаус.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание временного чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Стиверн в свою очередь отказался выйти на ринг.

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