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«Автомобилист» уступил «Куньлуню», несмотря на хет-трик Гареева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома обыграл «Автомобилист» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда отличились Дамьер Флери, Чад Ро и Бретт Беллемор, у гостей три шайбы забросил Артем Гареев.

В овертайме Чад Ро принес победу своей команде.

Китайский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней десятыми.

19 декабря «Куньлунь» примет «Югру», а «Автомобилист» в тот же день сыграет в гостях с «Адмиралом».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Автомобилист - 4:3 О.Т. (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Флери (Саллинен, Бакош), 9:37 (1:0). Гареев (Михнов, Чайковски), 27:27 (1:1). Ро 43:46 (2:1). Беллемор (Поникаровский), 44:26 (3:1). Гареев 53:13 (3:2). Гареев 55:44 (3:3). Ро (Коллинс), 62:15 (4:3).

Место и дата

17 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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