Владимир Абрамов: «Зениту» и «Спартаку» Миранчук не нужен, в Европу его тоже не возьмут

Спортивный агент Владимир Абрамов объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится продлевать контракт с железнодорожниками.

- Миранчук, например, ведет себя таким образом, потому что молодых футболистов, способных играть в основном составе клуба РФПЛ, у нас единицы. Думаю, агент ему говорит, что в их ситуации, когда есть спрос, нужно взбрыкнуть. «Зениту» и «Спартаку» этот футболист не нужен. В Европу его тоже не возьмут. Куда ему пойти подзаработать денег? Их в чемпионате России просто нет, за исключением нескольких клубов. Вот и приходится пользоваться имеющейся мутностью, чтобы заработать. И не столько сам Миранчук определяет эту политику, сколько клубы, которые могут его взять, - цитирует Абрамова «Спорт день за днем».

Соглашение с 21-летним футболистом истекает в ноябре 2017 года, пока продлевать договор Миранчук не спешит. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Рубина». В этом сезоне полузащитник провел за железнодорожников 16 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.