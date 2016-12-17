Киевское «Динамо» рассталось с Гусевым

Киевское «Динамо» расторгло контракт с полузащитником Олегом Гусевым.

- Руководство Динамо сообщило мне, что наше сотрудничество подошло к концу. Так что теперь я - свободный агент, - цитирует игрока Sportarena.

- Александр Шовковский, другая легенда «Динамо», на днях объявил о завершении карьеры. Вы еще планируете поиграть в футбол?

- Да, бутсы на гвоздь пока вешать не собираюсь. Вначале года подписал соглашение о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием. Он сейчас и будет заниматься моим дальнейшим трудоустройством.



Цвета «Динамо» Гусев защищал с 2003 года. В составе киевлян он провел 438 матчей и забил 96 голов. Гусев пять раз становился чемпионом Украины, выиграл столько же национальных кубков и трижды поднимал над головой Суперкубок страны.

В текущем сезоне 33-летний футболист выходил на поле лишь в семи матчах (1 гол), а в стартовом составе только два раза.