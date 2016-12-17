Волейболисты «Белогорья» победили московское «Динамо» в матче за 3-е место в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных моментов.

Юрий Маричев: Судьи неспециально ошибались в матче с «Зенитом» Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных моментов.

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось сыграть в ключевые моменты встречи.

Максим Михайлов: «Зенит» играл лучше «Динамо» в решающие моменты Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось сыграть в ключевые моменты встречи.