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Волейболисты «Белогорья» победили московское «Динамо» в матче за 3-е место в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Белогорье» в матче за третье место в рамках «Финала шести» Кубка России в Сургуте одержало победу над московским «Динамо».

Матч за бронзовые медали завершился со счетом 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:23) в пользу белгородских волейболистов. 

Напомним, что в финале турнира сыграют казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Матч тоже состоится сегодня. 

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