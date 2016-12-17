Артур Григорьянц: В 2016 году клубы РФПЛ заплатили почти 17 млн рублей штрафов

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о системе штрафов в российском футболе.

- На официальном сайте РФС по окончании I квартала каждого нового года публикуется информация о целевом расходовании средств, собранных за предыдущий год, что обеспечивает прозрачность. Штрафы для клубов РФПЛ в 2016 году составили 16 860 000 рублей, ФНЛ – 4 043 000 рублей, ПФЛ – 3 847 000 рублей, АМФР – 3 169 000 рублей.

Для возбуждения того или иного дела требуется основание: протокол матча, рапорт комиссара, делегата или инспектора, письменное заявление члена Исполкома РФС либо иного субъекта футбола, обращение Палаты по разрешению споров и Комитета по статусу, протест.

Но порой нарушения остаются незамеченными. Тогда КДК может начать разбирательство, основываясь на публикациях в СМИ или материалах, полученных из других открытых источников. Тем самым комитет исправляет недочеты судей, которые ошибочно предъявили или не предъявили карточки. В некоторых случаях предварительно требуется анализ контрольно-квалификационной комиссии, заключение которой приобщается к делу.

Решения, которые выносит КДК, можно разделить на несколько групп. Больше всего случаев рассматривается по нарушениям болельщиков, ответственность за которые несут клубы. Вторая группа объединяет нарушения регламентов соревнований, в том числе и технического, и коммерческого. Третья часть касается всевозможных провинностей игроков: грубая игра, агрессивное поведение в отношении официальных лиц, оскорбления, попытки физического воздействия или оказание такового... К четвертой категории относятся нарушения официальных лиц, внесенных в протокол матча – тренеров, начальников команд, врачей, массажистов, переводчиков.

Есть и нарушения, связанные с проведением игр: неявка, задержка начала матча, отказ от его продолжения. В отдельную статью вынесена ответственность за необеспечение безопасности, которая может проявиться, например, в выходе болельщиков на поле. В текущем году рассматривались также два дела, связанных с подделкой документов. Они касалась физических лиц – руководителей клубов. Еще одно дело после рассмотрения мы передали в Комитет по этике, поскольку, как установил КДК, в нем имело место превышение служебных полномочий, - цитирует Григорьянца официальный сайт РФС.