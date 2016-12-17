На ежегодной церемонии Perfect World был анонсирован турнир Dota 2 Asia Championships Spring 2017.



Чемпионат пройдет в Шанхае весной 2017 года перед турниром The Kiev Major 2017. Этот анонс подтвердил инсайдер Викрам Редди, а также организации EHOME и Invictus Gaming.



Напомним, что прошлый турнир Dota 2 Asia Championships прошел c 29 января по 9 февраля 2015 года. Победу на турнире одержала американская команда Evil Geniuses, которая в финале обыграла китайский коллектив Vici Gaming 3:0.



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