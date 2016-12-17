Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия2 : 4Швеция
Футбол  Кристал Пэлас0 : 1Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь4 : 3 ОТАвтомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсирован турнир Dota 2 Asia Championships Spring 2017

Комментарии

На ежегодной церемонии Perfect World был анонсирован турнир Dota 2 Asia Championships Spring 2017.

Чемпионат пройдет в Шанхае весной 2017 года перед турниром The Kiev Major 2017. Этот анонс подтвердил инсайдер Викрам Редди, а также организации EHOME и Invictus Gaming.

Напомним, что прошлый турнир Dota 2 Asia Championships прошел c 29 января по 9 февраля 2015 года. Победу на турнире одержала американская команда Evil Geniuses, которая в финале обыграла китайский коллектив Vici Gaming 3:0.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
OG пробилась в финальную часть Dota Pit Season 5Команда OG выиграла вторую европейскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.Astralis получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Датский коллектив Astralis получил прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.Александр «DkPhobos» Кучеря: «Это фишка Valve — выпустят героя, который очень силен, чтобы все на него понакупали арканы»Капитан нового состава Team Spirit Александр «DkPhobos» Кучеря в интервью CyberSport.ru рассказал о формировании нового состава, а также поделился мнением о новом патче 7.00 и новом герое Monkey King.Основатель Ad Finem: «Я не знаю, есть ли другая команда с такой же командной «химией», как у нас»Основатель и совладелец греческой команды Ad Finem по Dota 2 Мариос Папасарантос в интервью cyber.sports.ru рассказал о взаимоотношениях игроков команды, о Гиоргосе «SsaSpartan» Гианнокопулосе и о будущем организации.Команды по CS:GO помогут нуждающимся семьям ДанииДатский игрок команды Rogue Каспер «cadiaN» Мёллер начал рождественскую кампанию по сбору 40 000 датских крон для поддержки нуждающихся семей Дании.Глава киберспортивного направления Blizzard: «Было бы круто, если бы Криштиану Роналду играл в Overwatch»Глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер в интервью «Чемпионату» рассказал о влиянии футбольных клубов на киберспортивную индустрию.Вице-президент ESL: «Я считаю CS:GO самой здоровой из киберспортивных дисциплин на сегодняшний день»Вице-президент компании ESL Михал «Carmac» Блихарц в интервью сайту Natus Vincere рассказал о соревновательной сцене CS:GO, о развитии дисциплин в будущем, а также поделился мнением о признании киберспорта спортом.iG Vitality стала чемпионом World Cyber Arena 2016Китайский коллектив iG Vitality стала победителем турнира World Cyber Arena 2016 по Dota 2.Cloud9 получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила американская команда Cloud9.Футбольный клуб «Нант» подписал игрока по FIFAФранцузский футбольный клуб «Нант» подписал контракт с игроком по FIFA Винсентом «Vinch» Хоффманом.Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Spirit представила новый состав в дисциплине Dota 2.Гайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьГайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьВ этой статье мы расскажем о пяти картах «Злачного города Прибамбасcка», которые стоит создавать из чародейной пыли в первую очередь.Тимоти «Tims» Рандрап перешел в TnC Pro TeamФилиппинский игрок Тимоти «Tims» Рандрап присоединился к команде TnC Pro Team по Dota 2.Evil Geniuses сыграет с Wings Gaming в плей-офф China Top 2016Сотрудник MarsTV Дмитрий «Mali» Валлетт опубликовал сетку плей-офф турнира China Top 2016 по Dota 2.В Китае приняли закон о регулировании деятельности стримеровМинистерство культуры Китая приняло закон о регулировании деятельности стимеров.Virtus.pro сразится с Fnatic в первом матче ESL One GentingОрганизаторы ESL One Genting 2017 анонсировали распределение команд по группам на турнире.Владислав «SilverName» Синотов стал победителем турнира WCA 2016 по HearthstoneИгрок команды Team Spirit Владислав «SilverName» Синотов cтал чемпионом турнира World Cyber Arena 2016 по Hearthstone.Павел Занозин: Я по-прежнему не уверен, что «Дота» – это спортСпортивный комментатор Павел Занозин на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.Виталий «v1lat» Волочай: У Киева нет арены для Major, за которую будет не стыдноКомментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью Sport Arena прокомментировал предстоящий Major-турнир по Dota 2 в Киеве.ФК «ПСЖ» представил команду по League of LegendsФранцузский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил состав команды по League of Legends.