Андерс Бессеберг: Мы располагаем большим количеством доказательств вины российских биатлонистов

Президент IBU Андерс Бессеберг рассказал о ходе расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

- Мы получили дополнительную информацию от WADA, которой нет в докладе Макларена. Лично я считаю, что мы располагаем достаточно большим количеством доказательств вины тех спортсменов, однако я не единственный, кто принимает решения в организации, - заявил Бессеберг.

Напомним, ранее независимая комиссия WADA передала Международному союзу биатлонистов список, содержащий 31 фамилию российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

Андерс Бессеберг заявил о создании особой экспертной комиссии, которая проанализирует доказательную базу и вынесет свой вердикт до 22 декабря.

Ряд зарубежных звезд, в частности, Мартен Фуркад и Габриэла Коукалова, заявили о своем намерении бойкотировать старты Кубка мира, если к нарушителям не будут применены самые суровые санкции.



