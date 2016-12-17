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Андрей Червиченко: Если «Ростов» не раскупят, он должен проходить «Спарту»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Ростова» с пражской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

- «Спарта» - это команда, которая часто доставляла неприятности российским клубам. Но если «Ростов» останется в этом же составе, если его не раскупят в предстоящее трансферное окно и Бердыев никуда не перейдет, то ростовчане должны «Спарту» проходить. И они ее пройдут. Нынешний «Ростов» сильнее даже той «Спарты», которая в прошлом году играла с ЦСКА. Основной ударной силой чехов тогда был Фатай, который вскоре перебрался в российский чемпионат, в «Уфу», - сказал Червиченко.

Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Голосование: Сколько российских клубов пройдут стадию 1/16 финала Лиги Европы?

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