Александр Красюк: В американской прессе Усика называют улучшенной версией Холифилда

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сказал, что украинского бойца первого тяжелого веса Александра Усика американские СМИ сравнивают с Эвандером Холифилдом.

«Американские СМИ, как и остальные люди, очарованы харизмой Александра. Также они в восторге от его боксерских навыков. Местная пресса постоянно сравнивает Усика с Эвандером Холифилдом, говоря, что украинец - это улучшенная версия американца», - цитирует Красюка Xsport.ua.

Усик в ночь на 18 декабря проведет бой против Табисо Мчуну.

«Подготовка была необычной для Усика. По его словам, он выполнил совсем другой объем работы, в другой последовательности, если сравнивать с процессом, когда он готовился в Буковеле. В этот раз он чувствовал такие нагрузки, каких давно не было.

Результат этих трудов боксера видно невооруженным взглядом - это метаморфозы с телом. На тренировках видно, что мышцы у украинца стали более рельефными, а количество жира значительно уменьшилось. Он последние несколько дней находиться в более-менее боевом весе, без особых стараний», - добавил Красюк.

Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO состоится в воскресенье, 18 декабря, в американском Инглвуде (Калифорния) и начнется около 06.00 по московскому времени.