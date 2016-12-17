Александр Красюк: В американской прессе Усика называют улучшенной версией Холифилда
Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр
Красюк сказал, что украинского бойца первого тяжелого веса Александра Усика американские СМИ сравнивают
с Эвандером Холифилдом.
«Американские СМИ, как и остальные люди, очарованы харизмой Александра. Также они в восторге от его боксерских навыков. Местная пресса постоянно сравнивает Усика с Эвандером Холифилдом, говоря, что украинец - это улучшенная версия американца», - цитирует Красюка Xsport.ua.
Усик в ночь на 18 декабря проведет бой против Табисо Мчуну.
«Подготовка
была необычной для Усика. По его словам, он выполнил совсем другой объем
работы, в другой последовательности, если сравнивать с процессом, когда он
готовился в Буковеле. В этот раз он чувствовал такие нагрузки, каких давно не
было.
Результат этих трудов боксера видно невооруженным взглядом - это
метаморфозы с телом. На тренировках видно, что мышцы у украинца стали более
рельефными, а количество жира значительно уменьшилось. Он последние несколько
дней находиться в более-менее боевом весе, без особых стараний», - добавил
Красюк.
Бой за титул чемпиона мира в
первом тяжелом весе по версии WBO состоится в воскресенье, 18
декабря, в американском Инглвуде (Калифорния) и начнется около 06.00 по московскому
времени.