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Эрик Лессер: Я хотел бы поехать в Тюмень, что бы там ни решили с допингом

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Двукратный чемпион мира, немецкий биатлонист Эрик Лессер не хотел бы пропускать этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени. 

- Если я буду единственным, кто решит бойкотировать этап в Тюмени, это было бы странно. В общем, лучше, чтобы все вместе решили – бойкотировать или нет.

Но я не знаю, хочет ли этого вообще кто-то, или же все настроены ехать в Россию. Я на сто процентов хочу поехать в Тюмень, независимо от результатов расследования по допингу, - заявил Лессер.

Напомним, ранее независимая комиссия WADA передала Международному союзу биатлонистов список, содержащий 31 фамилию российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

Президент IBU Андерс Бессеберг заявил о создании особой экспертной комиссии, которая проанализирует доказательную базу и вынесет свой вердикт до 22 декабря.

Ряд зарубежных звезд, в частности, Мартен Фуркад и Габриэла Коукалова, заявили о своем намерении бойкотировать старты Кубка мира, если к нарушителям не будут применены самые суровые санкции.

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