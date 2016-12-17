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Легков занял третье место на этапе Кубка мира во Франции, победил норвежец Крог

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) состоялись соревнования на дистанции 15 километров свободным стилем. В тройку призеров попал российский спортсмен Александр Легков.

Россиянин прошел дистанцию за 34 минуты 12,4 секунды. Первое место занял норвежский спортсмен Финн-Хоген Крог. Второе место у еще одного норвежского лыжника Мартина-Йонсруда Сундбю.

Лыжные гонки. Кубок мира

Ля Клуза (Франция) 

Мужчины

15 км

Свободный стиль

1. Финн-Хоген Крог (Норвегия) 34.09,3

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +0,3

3. Александр Легков (Россия) + 3,4




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