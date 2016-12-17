Легков занял третье место на этапе Кубка мира во Франции, победил норвежец Крог
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) состоялись соревнования на дистанции
15 километров свободным стилем. В тройку призеров попал российский спортсмен Александр Легков.
Россиянин прошел дистанцию за 34 минуты 12,4 секунды. Первое место занял норвежский спортсмен Финн-Хоген Крог. Второе место у еще одного норвежского лыжника Мартина-Йонсруда
Сундбю.
Лыжные гонки. Кубок мира
Ля Клуза (Франция)
Мужчины
15 км
Свободный стиль
1. Финн-Хоген Крог (Норвегия) 34.09,3
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +0,3
3. Александр Легков (Россия) + 3,4
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