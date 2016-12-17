«Оренбург» проведет три сбора в Турции

Стал известен график проведения учебно-тренировочных сборов «Оренбурга» этой зимой.

Все три сбора команда Роберта Евдокимова проведет в турецком Белеке. Они запланированы на 10-22 января, 27 января-8 февраля и 13-25 февраля.

После этого команда вернется домой и продолжит подготовку к первому весеннему матчу чемпионата России с тульским «Арсеналом». Он пройдет 3 марта в Оренбурге.

После 17-ти туров уральская команда занимает 14-е место.