«Оренбург» проведет три сбора в Турции
Стал известен график проведения учебно-тренировочных сборов «Оренбурга» этой зимой.
Все три сбора команда Роберта Евдокимова проведет в турецком Белеке. Они запланированы на 10-22 января, 27 января-8 февраля и 13-25 февраля.
После этого команда вернется домой и продолжит подготовку к первому весеннему матчу чемпионата России с тульским «Арсеналом». Он пройдет 3 марта в Оренбурге.
После 17-ти туров уральская команда занимает 14-е место.
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