Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.

- Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя. Конечно, все еще привыкают к этому новшеству. Есть некоторые моменты, на которые нам следует обратить внимание, но результаты говорят сами за себя. Теперь у арбитра есть возможность принять обоснованное и справедливое решение в спорном эпизоде, игра становится более прозрачной, - заявил Инфантино.

The use of video replays at the Club World Cup has been 'extremely positive'



Read more:https://t.co/t1R3p80ClG pic.twitter.com/c5rVg8eguP