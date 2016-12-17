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Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит эксперимент с использованием судьями видеоповторов на клубном чемпионате мира в Японии.

- Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя. Конечно, все еще привыкают к этому новшеству. Есть некоторые моменты, на которые нам следует обратить внимание, но результаты говорят сами за себя. Теперь у арбитра есть возможность принять обоснованное и справедливое решение в спорном эпизоде, игра становится более прозрачной, - заявил Инфантино.

Позиция чиновника расходится с мнением форварда мадридского «Реала» Кришитиану Роналду, который считает, что футбол и видеоповторы - несовместимы.

Напомним, 14 декабря, во время первого полуфинального поединка между «Касимой Антлерс» и «Атлетико Насьональ» (3:0) был назначен исторический пенальти. На 31-й минуте игры после подачи в штрафную колумбийского клуба, нападающий Орландо Беррио нарушил правила. Венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил 11-метровый после консультации с видеоассистентом.

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