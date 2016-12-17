Виролайнен выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Кайшева – вторая, Никулина – третья
На этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия) состоялась спринтерская
гонка у женщин. Весь пьедестал почета заняли российские спортсменки.
Победу с результатом 20.31,9 при одном промахе одержала Дарья Виролайнен. Второй с чистой стрельбой стала Ульяна Кайшева, которая отстала на 3,7 секунды. Третье место у Анны Никулиной. Отметим также, что шестое место заняла Ирина Услугина.
Кубок IBU
Обертиллиах (Австрия)
Женщины
Спринт
1. Дарья Виролайнен (Россия) 20.31,9 (1)
2. Ульяна Кайшева (Россия) + 3,7 (0)
3. Анна Никулина (Россия) + 23,1 (1)…
6. Ирина Услугина (Россия) + 48,4 (1)…
18. Виктория Сливко (Россия) + 1.35,7 (2)…
24. Ольга Шестерикова (Россия) 1.52,9
(3).
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