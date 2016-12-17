Виролайнен выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Кайшева – вторая, Никулина – третья

Дмитрий Губерниев: Вы будете смеяться, но Кайшева не едет в Нове Место. Состав сборной останется тем же

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Нове Место будет таким же, как и на предыдущем этапе. Таким образом, в состав сборной не будет включена Ульяна Кайшева.