Диего Коста пропустит матч «Челси» с «Борнмутом»
Нападающий «Челси» Диего Коста получил пятую желтую карточку в нынешнем сезоне АПЛ в проходищем в эти минуты матче 17-го тура с «Кристал Пэлас».
Таким образом, испанец пропустит домашнюю встречу своей команды против «Борнмута» в рамках национального первенства, которая пройдет 26 декабря.
После первого тайма «Челси» ведет в игре с «Кристал Пэлас» со счетом 1:0, и автором гола стал как раз Коста. На данный момент он с 13 мячами возглавляет список бомбардиров чемпионата Англии, на один гол опережая Алексиса Санчеса из «Арсенала».
Матч
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)2-й тайм
Голы
Коста 44 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Келли, Уорд, Данн, Заха, Кабай, МакАртур, Лэдли, Панчон, Бентеке Ж.
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Кэйхилл, Азар, Матич, Канте, Виллиан, Мозес, Коста
Предупреждения:
Судья:
Jon Moss
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция