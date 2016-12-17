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Майкл Баффер: Поветкин так много тренировался, а какой-то идиот дал ему витамины? Это бессмысленно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского тяжеловеса Александра Поветкина.

«Это невероятно! Поветкин так много тренировался, а потом какой-то идиот дает бойцам витамины и пускает их карьеры под откос? Это просто бессмысленно!», - написал Баффер в своем твиттере.

Напомним, допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. Сегодня в Екатеринбурге был запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и канадцем Бермейном Стиверном.

WBC уже сообщил, что титул этой организации не будет стоять на кону в поединке, даже если он состоится. Ранее стало известно, что француз Йоан Дюопа заменит Бермейна Стиверна в бою с россиянином Александром Поветкиным в случае отказа канадского боксера от поединка. Стиверн заявил о своем нежелании выходить на ринг.

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский предположил, что остарин мог попасть в организм спортсмена в составе пищевой добавки. 

 

Остарин в пробе и Дюопа в засаде. Онлайн скандального боя Александра Поветкина

Голосование: Каким будет будущее Александра Поветкина после второго проваленного допинг-теста?

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