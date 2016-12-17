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Норвежец Л’Абе-Лунд выиграл спринт на Кубке IBU, Шопин – пятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия) состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд.

Второе место занял еще один норвежец Велте Кристиансен, третьим стал немец Филипп Наврат Лучший среди россиян Юрий Шопин занял пятое место.

Кубок IBU

Обертиллиах (Австрия)

Мужчины

Спринт

 1. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) 23.29,9 (0).

2. Велте Кристиансен (Норвегия) + 13,9 (0)

3. Филипп Наврат (Германия) + 29,5 (0)…

5. Юрий Шопин (Россия) + 35,7 (1)…

7. Алексей Слепов (Россия) + 46,7 (1)…

17. Петр Пащенко (Россия) + 1.04,8 (2)…

21. Алексей Волков (Россия) + 1.17,9 (2)…

39. Тимур Махамбетов (Россия)  + 2.01,0 (3)…

42. Эдуард Латыпов (Россия) + 2.07,2 (4).

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