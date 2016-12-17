Норвежец Л’Абе-Лунд выиграл спринт на Кубке IBU, Шопин – пятый
На этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия) состоялась спринтерская
гонка у мужчин. Победу одержал норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд.
Второе место занял еще один норвежец Велте Кристиансен,
третьим стал немец Филипп Наврат Лучший среди россиян Юрий Шопин занял
пятое место.
Кубок IBU
Обертиллиах (Австрия)
Мужчины
Спринт
1. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) 23.29,9 (0).
2. Велте Кристиансен (Норвегия) + 13,9 (0)
3. Филипп Наврат (Германия) + 29,5 (0)…
5. Юрий Шопин (Россия) + 35,7 (1)…
7. Алексей Слепов (Россия) + 46,7 (1)…
17. Петр Пащенко (Россия) + 1.04,8 (2)…
21. Алексей Волков (Россия) + 1.17,9 (2)…
39. Тимур Махамбетов (Россия) + 2.01,0 (3)…
42. Эдуард Латыпов (Россия) + 2.07,2 (4).
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