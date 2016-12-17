Владислав Третьяк: Во время исполнения гимна России была поздно запущена музыка и возникли неполадки с микрофоном

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о причинах сбоя во время исполнения гимна России перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия (5:1). Он отметил, что имели место технические проблемы.

«Во время исполнения гимна Российской Федерации народной артисткой России Хиблой Герзмавой 16 декабря перед началом матча между сборными России и Чехии произошел технический сбой - была поздно запущена музыка, а так же возникли неполадки с микрофоном.

Это помешало замечательной певице во время исполнения. От себя лично и от ФХР приношу свои искренние извинения Хибле Леварсовне за эту ошибку и последовавшие за этим и несправедливые оценки в прессе», - сказал Третьяк.

Подробнее о случившемся вы можете прочитать здесь.