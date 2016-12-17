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Владимир Кличко: Шансы в моем бою с Джошуа - 50 на 50

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от своего поединка с британцем Энтони Джошуа. 

- Я не прохлаждался весь прошедший год, ничего не делая и попивая пиво. Я тренировался, готовился к бою, которого не было. Думаю, это дало мне важный перерыв, в котором я нуждался после 26 лет в большом спорте.

Наши шансы — 50 на 50. При наших габаритах и силе, возраст — просто цифра. Это будет равный бой двух соперников со схожими козырями. Это особенный бой, не знаю, когда ещё произойдет подобное событие, - заявил Кличко-младший.

Напомним, бой Джошуа - Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.

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