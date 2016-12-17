Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия2 : 4Швеция
Футбол  Кристал Пэлас0 : 1Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь4 : 3 ОТАвтомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.

Отметим, что норвежки заняли все три места на пьедестале. Второй стала Марит Бьорген, третьей - Ингвильд Остберг. Лучшая из россиянок Анастасия Седова на 11-м месте.

Лыжные гонки. Кубок мира

Женщины

10 км

Свободный стиль

1. Хайди Венг (Норвегия)  23.43,5

2. Марит Бьорген (Норвегия) + 2,1

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) + 2,9…

11. Анастасия Седова (Россия) + 55,0…

19. Юлия Чекалева (Россия)  + 1.25,1…

21. Полина Кальсина (Россия)   + 1.29,3…

24. Юлия Белорукова (Россия) + 1.38,2…

28. Алиса Жамбалова (Россия)  + 1.54,6…

34. Елена Соболева (Россия)  + 2.03,1…

45. Наталья Непряева (Россия)  + 2.42,6.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестаяНорвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в РукеШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Венг одержала победу на «Туре Канады», Кальсина – 22-яНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) состоялся женский скиатлон. Победу в нем одержала норвежская лыжница Хайди Венг.Йохауг выиграла масс-старт в ФалунеОлимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).Диггинс выиграла пятикилометровую гонку на «Тур де Ски» в ТоблахеАмериканская лыжница Джессика Диггинс стала победителем пятикилометровой гонки свободным стилем в рамках восьмого старта «Тур де Ски» в Тоблахе.Йохауг выиграла масс-старт в Оберстдорфе, Остберг сохранила лидерство в «Тур де Ски»Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победителем масс-старта на десять километров классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Колдуэлл выиграла классический спринт в Оберстдорфе, Матвеева – 17-яАмериканская лыжница Софи Колдуэлл стала победителем классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе (Германия).Бьорген пропустит следующий сезонНорвежская лыжница Марит Бьорген сообщила, что не примет участия в следующем сезоне.Марит Бьорген стала победительницей марафона на 30 км на этапе Кубка мира в НорвегииНорвежская лыжница Марит Бьорген выиграла марафонскую дистанцию в 30 километров на последнем в этом сезоне этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).Бьорген сравнялась с Вяльбе по числу золотых медалей чемпионата мираНорвежская лыжница Марит Бьорген стала 14-кратной чемпионкой мира после победы в составе сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира в Фалуне.Почему у Крюкова и его партнеров отстегнулись лыжиПочему у Крюкова и его партнеров отстегнулись лыжиОбозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев оценивает выступление наших лыжников на стартовавшем чемпионате мира в Фалуне.Бьорген стала чемпионкой мира в спринте, россиянки остались без медалейБьорген стала чемпионкой мира в спринте, россиянки остались без медалейНа чемпионате мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершились соревнования в спринте у женщин. Первое место заняла Марит Бьорген из Норвегии.Бьорген впервые в карьере победила на «Тур де Ски», Таныгина - 15-яБьорген впервые в карьере победила на «Тур де Ски», Таныгина - 15-яВ воскресенье в Валь ди Фиемме (Италия) завершился пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам и многодневка «Тур де Ски». Норвежка Марит Бьорген впервые в карьере выиграла «Тур де Ски».Бьорген победила в гонке преследования на «Тур де Ски», Таныгина - восьмаяВ воскресенье в немецком Оберстдорфе проходит многодневная гонка «Тур де Ски» в рамках пятого этапа Кубка мира. Норвежка Марит Бьорген победила в гонке преследования на 10 км классическим стилем.Алексей Петухов выиграл серебро в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеРоссийский лыжник Алексей Петухов финишировал вторым в спринте на четвёртом этапе Кубка мира, который прошел в швейцарском Давосе.Бьорген выиграла 10-километровую гонку на 4-м этапе Кубка мира, Чекалева - 13-яШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала лучшей в 10-километровой гонке, которая состоялась в швейцарском Давосе, где проходит четвертый этап Кубка мира.Бьорген выиграла трехдневный турнир в ЛиллехаммереНорвежская лыжница Марит Бьорген стала победительницей трехдневного турнира в рамках этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.Бьорген выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева – 11-яНорвежская лыжница Марит Бьерген стала победительницей гонки преследования на 10 километров на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.Бьорген выиграла спринт в Лиллехаммере, россиянки не пробились в финалШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала лучшей в спринтерских забегах на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере.Бьорген и Брансдал - победители спринтерских гонок на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкамШестикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген и ее соотечественник Эрик Брандсдал стали победителями спринтерских гонок на первом этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Россияне остались за чертой призеров.

Анастасия Седова
Анастасия Седовавсе новости
Марит Бьорген
Марит Бьоргенвсе новости
Хайди Венг
Хайди Венгвсе новости