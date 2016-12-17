Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция)
проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин
свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.
Отметим, что норвежки заняли все три места на пьедестале.
Второй стала Марит Бьорген, третьей - Ингвильд Остберг. Лучшая из россиянок
Анастасия Седова на 11-м месте.
Лыжные гонки. Кубок мира
Женщины
10 км
Свободный стиль
1. Хайди Венг (Норвегия) 23.43,5
2. Марит Бьорген (Норвегия) + 2,1
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) + 2,9…
11. Анастасия Седова (Россия) + 55,0…
19. Юлия Чекалева (Россия) + 1.25,1…
21. Полина Кальсина (Россия) + 1.29,3…
24. Юлия Белорукова (Россия) + 1.38,2…
28. Алиса Жамбалова (Россия) + 1.54,6…
34. Елена Соболева (Россия) + 2.03,1…
45. Наталья Непряева (Россия) + 2.42,6.