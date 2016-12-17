Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.

Отметим, что норвежки заняли все три места на пьедестале. Второй стала Марит Бьорген, третьей - Ингвильд Остберг. Лучшая из россиянок Анастасия Седова на 11-м месте.

Лыжные гонки. Кубок мира

Женщины

10 км

Свободный стиль

1. Хайди Венг (Норвегия) 23.43,5

2. Марит Бьорген (Норвегия) + 2,1

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) + 2,9…

11. Анастасия Седова (Россия) + 55,0…

19. Юлия Чекалева (Россия) + 1.25,1…

21. Полина Кальсина (Россия) + 1.29,3…

24. Юлия Белорукова (Россия) + 1.38,2…

28. Алиса Жамбалова (Россия) + 1.54,6…

34. Елена Соболева (Россия) + 2.03,1…

45. Наталья Непряева (Россия) + 2.42,6.