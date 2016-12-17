Стиверн не получит гонорар за сорванный бой с Поветкиным

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн не получит причитающийся ему гонорар за поединок с Александром Поветкиным, который был отменен из-за положительной допинг-пробы российского боксера.

- Средства лежат на специальном депозите. Если боя нет, то деньги Стиверн не получит, - заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Напомним, призовой фонд поединка за звание временного чемпиона мира по версии WBC составлял 3 миллиона долларов США. И Поветкин, и Стиверн гарантированно должны были получить по 1,35 миллиона. Еще триста тысяч достались бы победителю.

Бой был отменен из-за положительной допинг-пробы Александра на остарин. Вместо канадца на ринг в Екатеринбурге сегодня выйдет француз Йоан Дюопа.



