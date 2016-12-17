Яри Курри: Никаких финансовых проблем у «Йокерита нет

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал игру команду в нынешнем сезоне.

Финский клуб на данный момент занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.

- У нас пока чередуются подъемы и падения, - сказал Курри. - Есть и какие-то объективные причины для неровной игры. В очередной раз в межсезонье в команде произошли серьезные перемены в составе, ушел ряд ведущих игроков. Сменился главный тренер. Нас выбила из колеи неудачная серия в начале чемпионата, когда мы провели семь матчей подряд на выезде. Но я знаю, что наши хоккеисты могут играть сильнее, и они обязаны это доказать, чтобы успешно завершить сезон.

- Недавно появилась информация, что у «Йокерита» возникли серьезные финансовые проблемы. Это правда?

- Нет, у нас нет никаких финансовых проблем. Эта информация не правдива.

