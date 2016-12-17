Владимир Морозов: Ждал предвзятого отношения на ЧМ, но все было позитивно

Российский пловец Владимир Морозов поделился мнением о чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в канадском Виндзоре.

- Перед чемпионатом мира я решил: для себя на Кубках мира, с рекордами мира я уже отработал - поработал на чемпионате мира на команду в эстафетах, на молодых. Думаю, им это придаст сил, уверенности.

- Какие дистанции будете готовить к чемпионату мира в Будапеште?

- Больше полтинник. Сотня уже замучила, никак не получается: то фальстарт, то еще что. Подготовка в конце января начнется, думаю.

- Как на чемпионате мира вас встречали, как относились соперники? Все-таки новые скандалы, второй доклад Макларена.

- Ждал напряжного, предвзятого отношения. Но все было позитивно. А мои отношения с другими спортсменами никак не поменялись, - передает слова Морозова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в начале декабря в Канаде.

Владимир Морозов дважды стал вторым на личных дистанциях: 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом, а также в составе команды выиграл пять золотых медалей чемпионата мира: в эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете и комбинированных эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров.

