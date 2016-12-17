Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия2 : 4Швеция
Футбол  Кристал Пэлас0 : 1Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь4 : 3 ОТАвтомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Морозов: Ждал предвзятого отношения на ЧМ, но все было позитивно

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский пловец Владимир Морозов поделился мнением о чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в канадском Виндзоре.

- Перед чемпионатом мира я решил: для себя на Кубках мира, с рекордами мира я уже отработал - поработал на чемпионате мира на команду в эстафетах, на молодых. Думаю, им это придаст сил, уверенности.

- Какие дистанции будете готовить к чемпионату мира в Будапеште?
- Больше полтинник. Сотня уже замучила, никак не получается: то фальстарт, то еще что. Подготовка в конце января начнется, думаю.

- Как на чемпионате мира вас встречали, как относились соперники? Все-таки новые скандалы, второй доклад Макларена.
- Ждал напряжного, предвзятого отношения. Но все было позитивно. А мои отношения с другими спортсменами никак не поменялись, - передает слова Морозова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в начале декабря в Канаде.

Владимир Морозов дважды стал вторым на личных дистанциях: 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом, а также в составе команды выиграл пять золотых медалей чемпионата мира: в эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете и комбинированных эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вероника Попова: Рада, что получилось завоевать первую личную медаль на чемпионатах мираПловчиха Вероника Попова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после выступления на Кубке Сальникова-2016 оценила выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиялПловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.Владимир Сальников: Радуют 14 медалей на чемпионате мира. У нас есть запас, который позволит сборной России развиватьсяПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в коротком бассейне, который прошел в Канаде.Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!Пятикратный чемпион мира-2016 Владимир Морозов дал интервью обозревателю «Советского спорта», рассказав об ударной концовке сезона.Сергей Колмогоров: Оцениваю выступление сборной на ЧМ в Виндзоре сдержанно, спокойно и оптимистичноГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой водеСборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой водеСборная России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде завоевала 14 наград.Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаваниюМужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафетеВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская и женская сборные России.Сборная России победила в комбинированной эстафете в финале ЧМ по плаванию на короткой водеМужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м на чемпионате мира по плаваниюВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в эстафете кролем 4х200 м пробилась женская сборная России.Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временемВ канадском городе Виндзор проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в ВиндзореРоссийские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.Морозов вышел в финалы ЧМ на дистанциях 50 м кролем и 100 м комплексомРоссийский пловец Владимир Морозов вышел в финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Доринов завоевал бронзу на ЧМ по плаванию на 200 м брассомРоссийский пловец Михаил Доринов завевал бронзу на дистанции 200 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Красных завоевал серебро чемпионата мираРоссиянин Александр Красных завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.ВФП утвердила состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой водеПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что президиум ВФП утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Сергей Колмогоров: Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМГлавный тренер национальной сборной России Сергей Колмогоров прокомментировал решение Юлии Ефимовой пропустить чемпионат мира по плаванию в канадском Виндзоре.«Даже если войду в историю, денег на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит»«Даже если войду в историю, денег на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит»Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде