Владимир Морозов: Ждал предвзятого отношения на ЧМ, но все было позитивно
Российский пловец Владимир
Морозов поделился мнением о чемпионате мира по плаванию на короткой воде,
который прошел в канадском Виндзоре.
- Перед чемпионатом мира я решил: для себя на Кубках мира, с
рекордами мира я уже отработал - поработал на чемпионате мира на команду в
эстафетах, на молодых. Думаю, им это придаст сил, уверенности.
- Какие дистанции
будете готовить к чемпионату мира в Будапеште?
- Больше полтинник. Сотня уже замучила, никак не получается: то фальстарт, то еще что. Подготовка в конце января начнется, думаю.
- Как на чемпионате
мира вас встречали, как относились соперники? Все-таки новые скандалы, второй
доклад Макларена.
- Ждал напряжного, предвзятого отношения. Но все было позитивно. А мои отношения с другими спортсменами никак не поменялись, - передает слова Морозова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде
проходил в начале декабря в Канаде.
Владимир Морозов дважды стал вторым на личных дистанциях: 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом, а также в составе команды выиграл пять золотых медалей чемпионата мира: в эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете и комбинированных эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров.