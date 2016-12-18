«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ

«Газпром-Югра» из Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский КПРФ.

Встреча, прошедшая в субботу в Югорске, завершилась уверенной победой хозяев паркета со счетом 9:2. В их составе по дублю оформили Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов и Дмитрий Лысков, а по одному мячу забили Иван Сигнев, Сезар Кайо и Андрей Афанасьев.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Синару». Эти команды делят второе-третье места. У КПРФ осталось 19 очков. Московский клуб занимает седьмую позицию.

18 декабря «Газпром-Югра» и КПРФ встретятся снова.