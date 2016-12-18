Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал- : -Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Газпром-Югра» из Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский КПРФ.

Встреча, прошедшая в субботу в Югорске, завершилась уверенной победой хозяев паркета со счетом 9:2. В их составе по дублю оформили Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов и Дмитрий Лысков, а по одному мячу забили Иван Сигнев, Сезар Кайо и Андрей Афанасьев.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Синару». Эти команды делят второе-третье места. У КПРФ осталось 19 очков. Московский клуб занимает седьмую позицию.

18 декабря «Газпром-Югра» и КПРФ встретятся снова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Подмосковное «Динамо» обыграло «Ухту»Подмосковное «Динамо» во втором матче десятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграло «Ухту».«Синара» обыграла «Прогресс», «Динамо» разгромило «Ухту»В пятницу прошли два матча регулярного чемпионата российской мини-футбольной суперлиги. «Синара» обыграла «Прогресс», а московское «Динамо» крупно обыграло «Ухту».«Тюмень» в гостях проиграла КПРФМосковский клуб КПРФ в домашнем матче девятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Тюмень».«Газпром-Югра» вышел в Финал четырех Кубка УЕФАРоссийский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска переиграл хорватский «Национал» в матче элитного раунда Кубка УЕФА.«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».«Синара» дома проиграла КПРФ«Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.«Дина» не смогла обыграть «Прогресс»Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.«Газпром-Югра» обыграл «Гамбург» в стартовом матче Кубка УЕФАДействующий обладатель Кубка УЕФА «Газпром-Югра» начал защиту титула с победы над немецким «Гамбургом».«Сибиряк» обыграл «Ухту», «Новая Генерация» уступила КПРФСегодня состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и КПРФ.«Синара» и «Дина» сыграли вничью«Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящейНападающий «Динамо» Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково.Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией»«Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Новую генерацию».Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный периодГлавный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасноГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистовГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом»«Газпром-Югра» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.Московский «Спартак» проиграл «Газпрому-Югре» в первом матче 1/8 финала Кубка РоссииЮгорский «Газпром-Югра» переиграл московский «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу.«КПРФ» дома обыграл «Ухту»Московский «КПРФ» нанес поражение «Ухте» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.«Дина» обыграла «Ухту», КПРФ уступил «Сибиряку»Завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.