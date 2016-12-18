«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ
«Газпром-Югра» из
Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский
КПРФ.
Встреча, прошедшая в
субботу в Югорске, завершилась уверенной победой хозяев паркета со счетом 9:2.
В их составе по дублю оформили Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов и Дмитрий
Лысков, а по одному мячу забили Иван Сигнев, Сезар Кайо и Андрей Афанасьев.
Таким образом, «Газпром-Югра»
набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Синару». Эти команды делят второе-третье
места. У КПРФ осталось 19 очков. Московский клуб занимает седьмую позицию.
18 декабря «Газпром-Югра»
и КПРФ встретятся снова.
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