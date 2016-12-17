Фуркад в 100-й раз попал на подиум на этапах Кубка мира

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования. Это его сотый подиум на кубковых этапах за всю карьеру.

Мартен находится на третьем месте по количеству кубковых подиумов за всю историю. Лишь на три подиумных финиша его опережает соотечественник Рафаэль Пуаре. Лидирует же норвежец Уле-Эйнар Бьорндален – 178 подиумов.

С результатами сегодняшней гонки вы можете ознакомиться здесь.