Роман Яковлев: Глобальных выводов из неудачи «Динамо» в Кубке России делать не надо

Тренер московского «Динамо» Роман Яковлев считает, что его клуб неудачно выступил в Финале шести Кубка России по волейболу, но глобальных выводов из этой неудачи делать не стоит.

«За последние две недели мы обыграли и (новосибирский) «Локомотив», и «Белогорье» в чемпионате России. Да, первый матч в Финале шести у нас не сложился - проиграли в напряженной борьбе «Белогорью» со счетом 2:3. Была сложная игра с казанским «Зенитом» (0:3), проиграли лидеру чемпионата. Да, такое бывает. Я бы не стал делать глобальных далеко идущих выводов по этому результату», - приводит «Р-Спорт» слова Яковлева.

«Динамо» потерпело поражение в матче за бронзу Кубка России, проиграв «Белогорью» со счетом 1:3. Ранее у столичных волейболистов была победная серия из 11 матчей в чемпионате страны и Лиге чемпионов.