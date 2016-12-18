Роман Яковлев: Глобальных выводов из неудачи «Динамо» в Кубке России делать не надо
Тренер московского «Динамо»
Роман Яковлев считает, что его клуб неудачно выступил в Финале шести Кубка
России по волейболу, но глобальных выводов из этой неудачи делать не стоит.
«За последние две недели мы
обыграли и (новосибирский) «Локомотив», и «Белогорье» в чемпионате России. Да,
первый матч в Финале шести у нас не сложился - проиграли в напряженной борьбе «Белогорью»
со счетом 2:3. Была сложная игра с казанским «Зенитом» (0:3), проиграли лидеру
чемпионата. Да, такое бывает. Я бы не стал делать глобальных далеко идущих
выводов по этому результату», - приводит «Р-Спорт» слова Яковлева.
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