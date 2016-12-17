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Теему Селянне: Игроки НХЛ должны сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Легендарный финский форвард Теему Селянне уверен в том, что Национальной хоккейная лига должна отпустить сильнейших игроков мира на Олимпийские игры-2018. 

- Это касается и размеров площадки, мне больше нравится стандарт НХЛ, то есть маленькие коробки. Всем нужно на них перейти.

Должны ли игрока НХЛ ехать на Олимпиаду? Да! Спорт должен ставиться во главу угла, а не вопросы большого бизнеса, - цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

Напомним, Теему Селянне был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира в Сочи (2014). Также он является лучшим бомбардиром в истории Олимпиад.

Решение об участие звезд НХЛ в Играх-2018 пока не принято.

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