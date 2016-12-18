Александр Бутько: «Зениту» было тяжело выдержать Финал шести КР в плане «физики»
Связующий казанского «Зенита»
Александр Бутько признался, что победа в Финале шести Кубка России отняла
у волейболистов казанской команды много сил.
«Тяжелее всего было
выдержать этот турнир в физическом плане. Например, в финале мы играли с
«Локомотивом», у которого было больше времени для подготовки, чем у
нас. Хорошо, что удалось победить. Все ребята устали, но главное, что мы
добились результата», - приводит «Р-Спорт» слова Бутько.
«Зенит» в субботу обыграл в
решающем матче Финала шести Кубка России «Локомотив» из Новосибирска со счетом
3:1 и в шестой раз в истории победил в турнире.
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