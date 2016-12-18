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Александр Бутько: «Зениту» было тяжело выдержать Финал шести КР в плане «физики»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько признался, что победа в Финале шести Кубка России отняла у волейболистов казанской команды много сил.

«Тяжелее всего было выдержать этот турнир в физическом плане. Например, в финале мы играли с «Локомотивом», у которого было больше времени для подготовки, чем у нас. Хорошо, что удалось победить. Все ребята устали, но главное, что мы добились результата», - приводит «Р-Спорт» слова Бутько.

«Зенит» в субботу обыграл в решающем матче Финала шести Кубка России «Локомотив» из Новосибирска со счетом 3:1 и в шестой раз в истории победил в турнире.

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