Агент Маркова: «Зенит» проявляет интерес к Евгению

Агент нападающего «Тосно» Евгения Маркова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры его клиента.

- Вы говорили об интересе ЦСКА и европейских клубов, а накануне появилась информация и о «Зените», который отказался от Евгения год назад.

- «Зенит» не отказался от Евгения, «Зенит» дал возможность Жене развиваться в другой среде. «Зенит-2» - молодежный проект, а «Тосно» - взрослая команда, которая ставит задачи. Женя очень благодарен «Зениту», что при предложении от «Тосно», он не стал вставлять палки в колеса. Ничего удивительного в интересе со стороны клубов нет, ведь Женя доказал, что он квалифицированный футболист, и ему есть куда расти. Поэтому «Зенит» и проявляет интерес к нему.

- Какой приоритет у Евгения: «Зенит», ЦСКА, «Тосно» или Европа?

- Самый главный приоритет - развиваться, как футболисту. Где он это будет делать, в ЦСКА «Зените» или «Тосно», не так важно. Он хочет прогрессировать, чтобы в будущем дорасти до самого высокого уровня. Когда он вернется из отпуска, мы сядем и все с ним обсудим. Но без согласования с «Тосно» никаких движений с нашей стороны не будет, - сказал Талаев в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Марков в сезоне-2016/17 провел за «Тосно» 16 матчей в ФНЛ и забил в них восемь мячей.