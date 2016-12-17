УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ и вышел на первое место
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором»
и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 84:77 в пользу
УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд,
который набрал 20 очков. У «Автодора» аналогичное количество очков набрал Винс
Хантер. УНИКС вышел на первое место в чемпионате, обогнав ЦСКА. «Автодор» на
11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
17 декабря 15:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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