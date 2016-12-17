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УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ и вышел на первое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 84:77 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 20 очков. У «Автодора» аналогичное количество очков набрал Винс Хантер. УНИКС вышел на первое место в чемпионате, обогнав ЦСКА. «Автодор» на 11-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - УНИКС - 77:84

Место и дата

17 декабря 15:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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