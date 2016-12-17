Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете
После
второго места в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира российский
биатлонист Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете.
Первый
по-прежнему – француз Мартен Фуркад, для которого победа в чешском пасьюте
стала шестой в сезоне в личных гонках. Что касается Шипулина, то он завоевал
медаль в четвертой гонке подряд.
Общий
зачет
1.
М.Фуркад - 408 очков
2.
Шипулин - 281
3.
Й-Т. Бе - 276
4.
Цветков - 222
4.
Бьорндален - 222
6.
Свендсен (Норвегия) - 197
7.
Шемпп (Германия) - 197
8.
Пайффер (Германия) - 196
9.
Лессер (Германия) - 183
10.
Бэйли (США) - 179
...17.
Бабиков - 130
...20.
Елисеев - 125
...35.
Гараничев - 80
...48.
Малышко - 25
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