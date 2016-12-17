Антон Шипулин: На рубеже потряхивало, на трассе тоже было нелегко

Серебряный призер гонки преследования в Нове Место прокомментировал свой результат после финиша.

-- Для моего сегодняшнего состояния второе место – это нормально. На рубеже не было уверенности, потряхивало, не очень легко было и на трассе, поэтому итоговым результатом я доволен. Не знаю, может, до сих пор гуляет в организме инфекция, может, подустал. Желание соревноваться большое, но пока самочувствие не позволяет в полной мере реализовать его. Сегодня нужно было грамотно вести борьбу тактически. Я мог бы дернуться на третьем круге и убежать, но много бы это дало мне преимущества на рубеже? Я в этом не уверен, -- рассказал российский биатлонист.

Россиянин Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Победителем стал француз Мартен Фуркад. Шипулин, допустивший два промаха, уступил победителю чуть более 30 секунд.