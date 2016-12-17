Евгений Пашутин: В матче с «Автодором» мы были единым целым

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Автодора» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 84:77.

«Хотел бы поблагодарить ребят и поздравить с победой. Нам было непросто. В четверг провели тяжелый матч с «Басконией», вчера поздно вечером добрались до гостиницы, а сегодня уже в 15 часов вышли на паркет. Даже не успели разобрать игру «Автодора», позволив игрокам выспаться. Попросил ребят перед матчем проявить характер и волю. Те баскетболисты, которые были меньше задействованы в поединке Евролиги, придали нам энергии и свежести. Очень помогла скамейка, мы были сегодня единым целым», - цитирует Пашутина официальный сайт лиги.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 20 очков. У «Автодора» аналогичное количество очков набрал Винс Хантер. УНИКС вышел на первое место в чемпионате, обогнав ЦСКА. «Автодор» на 11-м месте.

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Матч Автодор - УНИКС - 77:84 Место и дата 17 декабря 15:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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