Евгений Пашутин: В матче с «Автодором» мы были единым целым
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тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Автодора»
в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 84:77.
«Хотел бы поблагодарить ребят и поздравить с победой. Нам
было непросто. В четверг провели тяжелый матч с «Басконией», вчера поздно
вечером добрались до гостиницы, а сегодня уже в 15 часов вышли на паркет. Даже
не успели разобрать игру «Автодора», позволив игрокам выспаться. Попросил ребят
перед матчем проявить характер и волю. Те баскетболисты, которые были меньше
задействованы в поединке Евролиги, придали нам энергии и свежести. Очень
помогла скамейка, мы были сегодня единым целым», - цитирует Пашутина
официальный сайт лиги.
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд,
который набрал 20 очков. У «Автодора» аналогичное количество очков набрал Винс
Хантер. УНИКС вышел на первое место в чемпионате, обогнав ЦСКА. «Автодор» на
11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
17 декабря 15:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
http://www.sovsport.ru/news/text-item/947165